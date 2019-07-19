مصرف الرافدين يعلن عن المشاريع الاستثمارية التي يمولها

2019/07/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان "المشاريع التي تمول وتدعم ماليا من قبل المصرف هي مجمع درة كربلاء السكني - مجمع اليمامة السكني - مشروع مول تاون سنتر - مجمع كليات اهلي متكامل - مجمع ارض بابل السكني - مدينة الألعاب المائية - مجمع تجاري مع موقف للسيارات".

وأضاف ان المشاريع الأخرى هي "مجمع جوهرة تكريت السكني - مشروع فندق برج الباقر السياحي - مجمع جواهر دجلة السكني - مشروع انشاء جامعة حمورابي - مجمع بسماية السكني - مدارس السلام - محطة كهرباء العمارة - ومستشفيات ومشاريع أخرى".

انتهى .ا.ع

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