ذي قار: تدني نسب النجاح للمراحل المتوسطة يُثير امتعاض اهالي الطلبة

2019/07/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارَ تدني نتائج الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة، امتعاض ذوي الطلبة، فضلاً عن تساؤل العديد من المعنيين حول هذه النسب واسبابها واختلافها بفارق كبيرالى ذلك عقدت لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار مع مدير عام التربية وقسم الاشراف، بالاضافة الى رؤساء اللجان في المجالس البلدية اجتماعاً للتباحث حول اسباب الاخفاق في نسب النجاح للعام الحالي، فضلا عن مناقشة واقع المدارس الاهلية التي حققت نسب ضئيلة لاتتناسب مع المبالغ الكبيرة التي تستحصل من المواطنين

وفي حديث” لـ وكالـة نـون الخبرية ” اعتبرت عضو اللجنة؛ شيماء عبد الستار الفتلاوي؛ بأن أحد الأسباب الرئيسية حول اخفاق المدارس الحكومية هي تهالك الابنيه المدرسية وقلة تدريب الكوادر على الرغم من التغيير المستمر للمناهج وصعوبة الاسئلة، فضلاً عن سيطرة التعليم الاهلي وتركيزه على الأهداف الربحية، على حساب جودة الطالب

وقالت الفتلاوي؛ ” ان المدارس الاهلية وجدت لتحقيق مستويات تفوق ماموجود في المدارس الحكومية، الا هناك اكثر من(17) مدرسة اهلية نسب نجاحها (‎%‎0)، وهو امر مثير للاستغراب

وبينت الفتلاوي؛” بأن هناك عدة اجراءات سوف تتخذ بحق المدارس الاهلية، منها التعليق او الغلق في حال ثبوت اخفاقها بتحقيق النجاح، وعدم تكرار هذا التدني في للسنوات المقبلة

وكالة نون خاص / نبيل العظماوي

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