2019/07/19 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهي.ونشر حساب البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في “تويتر” تصريحا مصورا أدلى به المعلمي للصحفيين جاء فيه:”نعم ..آن الأوان للأزمة اليمنية آن تنتهي ..آن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية : لانريد حربا مع ايران في اي مكان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية : لانريد حربا مع ايران في اي مكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).