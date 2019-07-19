2019/07/19 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فتح 250 شارعاً رئيساً وفرعياً في الدورة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلنت امانة بغداد عن فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة جنوبي العاصمة بالتعاون مع القوات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فتح 250 شارعاً رئيساً وفرعياً في الدورة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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