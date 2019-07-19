فتح 250 شارعاً رئيساً وفرعياً في الدورة

2019/07/19 | 10:14

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت امانة بغداد عن فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة جنوبي العاصمة بالتعاون مع القوات...

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