2019/07/19 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الانستغرام يتعرض الى هجوم لنشره صورة بشعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
تعرض موقع "إنستغرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الانستغرام يتعرض الى هجوم لنشره صورة بشعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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