الانستغرام يتعرض الى هجوم لنشره صورة بشعة

2019/07/19 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

تعرض موقع "إنستغرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

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