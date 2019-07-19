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الانستغرام يتعرض الى هجوم لنشره صورة بشعة


الانستغرام يتعرض الى هجوم لنشره صورة بشعة
2019/07/19 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

تعرض موقع "إنستغرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

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