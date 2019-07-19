فتح 250 شارعاً في منطقة جنوبي بغداد

2019/07/19 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت امانة بغداد ،اليوم الجمعة، عن فتح 250 شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية.وذكرت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ […]

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