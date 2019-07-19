2019/07/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد محافظة وان بتعرض حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين لحادث تحطم يوم الخميس.وقال حاكم وان ان” 15 مهاجراً لقوا مصرعهم فيما أصيب اكثر من 20 آخرين في الحادث، موضحاً أن الحافلة حادت عن الطريق وهوت إلى أسفل منحدر .وذكرت قناة (إن.تي.في) أن بعض الركاب سقطوا من الحافلة أثناء تدحرجها إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 15 مهاجراً وإصابة 20 آخرين شرق تركيا النعيم نيوز.

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