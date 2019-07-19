2019/07/19 | 10:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم نخسر أي طائرة مسيرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: واشنطن دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: واشنطن دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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