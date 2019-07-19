الصحة النيابية: الضمان الصحي سيتيح دخول المستشفيات الاهلية مجاناً

2019/07/19 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكدت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، ان قانون الضمان الصحي سيضمن للمراجعين والمرضى دخول المستشفيات الاهلية مجاناً، لافتاً الى ان القانون سيتم قراءته للمرة الثانية في البرلمان خلال الجلسات المقبلة من اجل اقراره.وقال عضو اللجنة غايب العمري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قانون الضمان الصحي تم قراءته قراءة اولى وسيتم خلال الجلسات […]

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