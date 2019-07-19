العراق يشارك لاول مرة بمحادثات استانا الخاصة بالازمة السورية الشهر المقبل

2019/07/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك العراق بمحادثات العاصمة الكازخستانية / استانا/ الخاصة بالازمة السورية الشهر المقبل.وذكر بيان لخارجية كازخستان: ان محادثات أستانا ستعقد في 1 و2 اب المقبل بمشاركة العراق ولبنان لأول مرة.وانطلقت محادثات أستانة للسلام في سوريا، بين ممثلي الدولة السورية وعدد من قادة فصائل المعارضة السورية برعاية روسية وتركيا في 23 و24 كانون الثاني2017.وشارك […]

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