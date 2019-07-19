2019/07/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات، أيمن حموية، في اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» أنه تم إطلاق خدمة الـ FTTH مؤخراً في عدد من الأحياء ببعض المحافظات، وذلك لإيصال الإنترنت إلى المنازل والشركات عبر الكابل الضوئي بسرعات عالية تتراوح بين 8 ميغا و16 ميغا، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستحل مكان خدمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات السورية : تقنية جديدة لزيادة سرعة الانترنت..



وهذه تفاصيل أسعارها النعيم نيوز.

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