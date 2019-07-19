2019/07/19 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اعادة افتتاح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، مبينا أن بعض الشوراع كانت مغلقة من العام 2010.وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة افتتاح 250 شارعا في الدورة وكالة خطوة برس.

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