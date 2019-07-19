منذ 140 عاما..الشهر الماضي الاكثر حرارة في العالم

2019/07/19 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر أحدث تقرير شهري للمناخ العالمي أصدرته الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن شهر حزيران الماضي كان أشد شهور حزيران حرارة منذ 140 عاما، مسجلا رقما قياسيا عالميا.وقال التقرير إن : متوسط درجة الحرارة العالمي في الشهر الماضي زاد 1.71 درجة فهرنهايت عن المتوسط المسجل في القرن العشرين، البالغ 59.9 درجة (15.5 درجة […]

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