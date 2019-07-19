عراقجي : ايران لم تفقد اية طائرة وربما استهدفت القوات الامريكية طائرة لها بالخطأ !!

2019/07/19 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي تعرض اية طائرة "درون" ايرانية للاستهداف، وذلك في معرض رده على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بهذا الخصوص.

ونشر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على موقع التواصل الاجتماعي تغريدة له اكد فيها ان ايران لم تفقد اية طائرة درون لافي مضيق هرمز ولافي اية منطقة اخرى، وعلق ساخرا على تصريحات ترامب بقوله :ان القوات الاميركية ربما استهدفت بالخطأ طائرة اميركية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد عدم وجود اية معلومات عن فقد ظائرة ايرانية مسيرة فوق مياه الخليج .

انتهى .ا.ع

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