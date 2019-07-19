أمانة بغداد تعيد فتح 250 شارعاً في الدورة

2019/07/19 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن إعادة افتتاح ٢٥٠ شارعاً رئيساً وفرعياً في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، مبينا أن بعض الشوراع كانت مغلقة من العام 2010.وقالت الأمانة في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية …

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