أحمد الخميسي - ساق على ساق - قصة قصيرة

2019/07/19 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي في إحدى الحجرات الضيقة بمقر الصحيفة كان خالد لمعي المشرف على صفحة الفن جالسا إلي مكتبه، ينصت باهتمام للهاتف الملصق بأذنه، وأصابعه تعبث بحركة عصبية بقداحة على المكتب.أمامه على الكرسي الوحيد بالحجرة جلس رسام الكاريكاتير أيمن على ركبتيه حافظة أوراق يمط طرفها من حين لآخر.أنهى خالد المكالمة ونهض واقفا بوجه متوتر.مسح سطح المكتب بنظرات سريعة، ثم قال: -- لابد أن نغادر هذه القصة فورا.تقلقل أيمن......

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