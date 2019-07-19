عيبان محمد السامعي - بلقنة اجتماعية أم متحد وطني؟!....

2019/07/19 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عيبان_محمد_السامعي مقال نُشر في فبراير 2014م, نعيد نشره لأهميته...............................................................يستعمل د.أبوبكر السقاف مصطلح "البلقنة الاجتماعية" كتوصيف مكثف عن أزمة الهوية الوطنية التي يتشاطرها تفكك البنية الاجتماعية, وتعدد الولاءات العصبية.فالهوية الوطنية "هي رباط مستبطن يشد الناس جميعاً بعضهم بعضاً", وبغيابها يغدو المجتمع "أشبه بجزر متناثرة", فاقداً لخاصية الاندماج ا......

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