2019/07/19 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة بأنها ”وصمة القرن“ واتهم بكين بالضغط على الدول كي لا تحضر مؤتمرا تستضيفه الولايات المتحدة عن الحريات الدينية.وقال بومبيو أمس الخميس في اليوم الأخير من المؤتمر الدولي الذي انعقد في واشنطن ”الصين مرتع واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو: معاملة الصين للويغور المسلمين هي “وصمة القرن” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: معاملة الصين للويغور المسلمين هي “وصمة القرن”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: معاملة الصين للويغور المسلمين هي “وصمة القرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).