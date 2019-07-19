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العراقيون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية


العراقيون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية
2019/07/19 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد، فمن هم هؤلاء...

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