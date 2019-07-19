2019/07/19 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقيون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد، فمن هم هؤلاء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقيون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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