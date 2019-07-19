الدولار ينخفض في بورصة الكفاح اليوم

2019/07/19 | 10:46

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بغداد :سومر نيوز

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، إنخفاضاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ال...

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