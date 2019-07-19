مسؤول أميركي لرويترز: المبادرة الأمنية في الخليج تهدف لردع الهجمات على السفن التجارية

2019/07/19 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول عسكري أميركي عن هدف المبادرة البحرية في مياه الخليج.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إن الولايات المتحدة لا تهدف إلى إقامة تحالف عسكري ضد إيران بمبادرتها الأمنية الجديدة في الخليج، ولكنها لتسليط الضوء على المنطقة لردع الهجمات على السفن التجارية.

هذا وستحتضن العاصمة البحرينية المنامة اجتماعا يضم أكثر من ستين دولة لبحث أمن الملاحة الدولية، وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيقي هرمز وباب المندب بسبب التهديدات الإيرانية.

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