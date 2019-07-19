العراق يشارك في محادثات “استانا 13” مطلع الشهر المقبل بصفة مراقب

2019/07/19 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الجمعة 19 تموز 2019 مشاركة العراق ولبنان والاردن، لأول مرة، في محادثات “استانا” حول سوريا بصفة مراقب التي من المقرر اجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية اطلع عليه “النور نيوز” أن “الاجتماع الدولي الثالث عشر، التالي، حول سوريا في إطار عملية استانا في مدينة نور السلطان، سيعقد في 1-2 أغسطس 2019”.

وأضاف البيان، أن “من المتوقع أن يحضر الاجتماع وفود الدول الضامنة – إيران وروسيا وتركيا والحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة”، مبينا أن الاجتماع “سيسهل المحادثات بصفة مراقبين الممثلين رفيعي المستوى للأمم المتحدة والأردن وكذلك لبنان والعراق، الذين سيشاركون في عملية السلام في أستانا لأول مرة”.

وأشار الى ان “التركيز الرئيس للاجتماع المقبل، سينصب على مراجعة الوضع الحالي في سوريا، خاصة في محافظة إدلب وشمال شرق سوريا، واتخاذ مزيد من التدابير لمواصلة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودفع العملية السياسية مع التركيز على الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية”.

ولفت الى ان “المشاورات الأولية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة الحكومة السورية وممثلي جماعات المعارضة، ستعقد في 1 أغسطس، وجلسة عامة – يوم 2 أغسطس”.

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