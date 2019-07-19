إصابة ٣ أشخاص بقصف تركي شمال العراق

2019/07/19 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصيب ٣ أشخاص في قصف نفذه الطيران الحربي التركي لقرى حدودية شمال العراق.





وذكر مصدر امني للنور نيوز، ان “الطيران الحربي التركي قصف قرى في محافظة دهوك شمال العراق تقع على الحدود بين البلدين”.





وأشار الى ان “القصف اسفر عن اصابة ٣ مدنيين بجرح، فضلا عن هالع كبير لدى السكان”، مبينا ان “العملية تهدف الى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني”.





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