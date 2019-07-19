لأول مرة.. العراق يشارك في محادثات أستانا حول سوريا

2019/07/19 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت خارجية كازاخستان ،الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان مطلع آب المقبل، بمشاركة وفدين من العراق ولبنان لأول مرة.وقالت الخارجية في بيان لها: “تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا.ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة […]

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