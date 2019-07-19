2019/07/19 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي وقع في مطعم بأربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.وجاء في بيان نشرته مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم: “نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع الأربعاء،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن هوية أحد المطلوبين في مقتل الدبلوماسي التركي وكالة خطوة برس.

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