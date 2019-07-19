2019/07/19 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارَ تدني نتائج الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة، امتعاض ذوي الطلبة، فضلاً عن تساؤل العديد من المعنيين حول هذه النسب وأسبابها واختلافها بفارق كبير الى ذلك عقدت لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار مع مدير عام التربية وقسم الاشراف، بالاضافة الى رؤساء اللجان في المجالس البلدية اجتماعاً للتباحث حول اسباب الاخفاق في نسب النجاح للعام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار: تدني نسب النجاح للمراحل المتوسطة يُثير امتعاض أهالي الطلبة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: تدني نسب النجاح للمراحل المتوسطة يُثير امتعاض أهالي الطلبة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: تدني نسب النجاح للمراحل المتوسطة يُثير امتعاض أهالي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).