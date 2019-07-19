اليكم أبرز ميزات تويتر الجديد

2019/07/19 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت

"تويتر" الاثنين الفائت عن تعديل إصدار تطبيقها الإلكتروني المخصص

للعمل على الحواسب.

وأوضح

الخبراء في "تويتر"

أن التعديلات التي أطلقوها جعلت النسخة المخصصة للحواسب أكثر

عصرية، وتتماشى مع النسخ المخصصة للهواتف والأجهزة

الذكية.ومن أبرز

ما حملته التعديلات للمستخدم هو تمكينه من تغيير لون خلفية

الشاشة، والتحكم بحجم الخط وألوانه

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