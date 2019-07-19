2019/07/19 | 10:54

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القوات المسلحة الايرانية : لم نفقد اية طائرة مسيرة

الجمعة

19

تموز

2019 :

10:36 am

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اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي

اليوم الجمعة، عدم فقدان اية طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز ومياه

الخليج.كما وصف العميد شكارجي تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول

اسقاط طائرة مسيرة ايرانية بانها تأتي لزيادة التوتر في منطقة الخليج.

واضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ان كافة الطائرات ومنها

ما اشار اليه ترامب قد عادت بسلام لقواعدها بعد القيام بمهمة الرصد.

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