النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.. ما السبب؟

2019/07/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدد من الباحثين إن السبب الذي يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر أكثر من الرجال قد يكون ناتجا عن عدد من التأثيرات الوراثية

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