لهذا السبب أضرم النار باستوديو الرسوم المتحركة في اليابان

2019/07/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علل رجل أضرم النار في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو اليابانية حيث قتل 33 شخصا وأصيب 36 آخرون بحروق متفاوتة الشدة فعلته بـ"سرقة رواية" له.

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