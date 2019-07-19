مجلس بغداد: التعيينات مرتبطة بموافقة مجلس الوزراء على اطلاقها

2019/07/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد مجلس محافظة بغداد، الجمعة، ان اعلان اسماء المقبولين للتعين في القطاع التربوي مرتبط بشكل مباشر بموافقة مجلس الوزراء عليها، مبينا ان هناك 10 الاف درجة تنتظر موافقة الحكومة على تخصيصاتها المالية من اجل اطلاقها.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اعلان المقبولين للتعين في القطاع التربوي […]

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