أمانة بغداد تعيد إفتتاح 250 شارع في منطقة الدورة

2019/07/19 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعادت الأمانة العامة في بغداد، اليوم الجمعة، إفتتاح ٢٥٠ شارعا رئيساً وفرعياً في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة مننه، إن "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية، قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعاً رئيساً وفرعياً خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠-١٦)عام، فضلاً عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضاً من على المجسرات".

وأضافت الامانة، أن "ملاكات الدائرة قامت بأعمال تأهيل الشوارع بعد فتحها، عبر صيانة خدمات البنى التحتية وترقيع وإكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي وإستبدال أغطية المشبكات المتضررة فيها".انتهى/س

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