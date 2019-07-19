2019/07/19 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعا في اسعاره مع زيادة حدة التوتر في الخليج، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أسقطت درونا إيرانيا، فيما قالت طهرن إنها أوقفت ناقلة نفط أجنبية في الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان أميركا اسقاط طائرة ايرانية مسيرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان أميركا اسقاط طائرة ايرانية مسيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).