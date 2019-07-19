2019/07/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مسجد في بلدة “ميندين” غربي ألمانيا لاعتداء، مُزقت خلاله نسخة من القرآن الكريم.أن مجهولين اعتدواعلى أحد المساجد التابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية.وطال الاعتداء مسجد بربروس في بلدة ميندين التابعة لمدينة مونستر، بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا، ولوث المعتدون داخل المسجد ببراز بشري، ومزقوا نسخة من القرآن الكريم كانت موجودة في المسجد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهولون يعتدون على مسجد ويمزقون نسخة من القرآن في ألمانيا النعيم نيوز.

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