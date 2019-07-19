اسعار النفط ترتفع في ظل الاجواء المتوترة في الخليج العربي

2019/07/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط الجمعة مع زيادة حدة التوتر في الخليج،بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أسقطت طائرة مسيرة إيرانية، فيما قالت طهرن إنها أوقفت ناقلة نفط أجنبية في الخليج.وبحلول الساعة 09:54 بتوقيت بغداد، جرى تداول خام “برنت” العالمي عند 62.74 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.31% عن التسوية السابقة، فيما ارتفعت عقود الخام […]

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