صحيفة:بن سلمان بقي وحيداً في مستنقع اليمن

2019/07/19 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد الكاتب ديفيد أغناتيوس، ان انسحاب الإمارات من اليمن يشير أيضاً إلى حدوث تصدعات في التحالف السعودي الإماراتي، تعني أن مهندس هذه الحرب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقي وحيداً في مستنقع اليمن، يقول الكاتب.وقال أغناتيوس في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست”، الامريكية، إن ” رد فعل الإمارات الحذر على عملية […]

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