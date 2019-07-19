طهران: الطائرة التي تحدث عن اسقاطها ترامب عادت بسلام الى قاعدتها

2019/07/19 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

نفت القوات المسلحة الإيرانية، الجمعة (19 تموز 2019)، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة في الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن كبير المتحدثين باسم القوات، العميد أبو الفضل شكارجي، أن "جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الامريكي عادت بسلام الى قواعدها بعد تنفيذ مهام الاستطلاع والتحكم المخطط له".

وأضاف: "لم يرد اي تقرير يشير الى مواجهة عملانية للسفينة يو اس اس باكسر الامريكية".

واعتبر العميد شكارجي، "تصريحات الرئيس الامريكي هذه تهدف لخلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي".

ونوه إلى ان "القوات المسلحة الايرانية تعتبر دائماً مهمة حراسة ومراقبة أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز مهمتها القانونية وفق القوانين الدولية."

بغداد اليوم-متابعة

كشفت تقارير صحفية يابانية عن آخر كلمات المشتبه الرئيسي في الحريق المتعمد بمدينة كيوتو، الذي راح ضحيته العشرات، والسبب المرجح وراء ارتكاب الجريمة، التي ارتفعت حصيلة قتلاها.

وكان رجل اقتحم استديو للرسوم المتحركة في كيوتو، التي

بغداد اليوم-متابعة

جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: &q

بغداد اليوم _ متابعة

دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إيران إلى الإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في مضيق هرمز بتهمة تهريب وقود.

وقال متحدث باسم الوزارة الأميركية في رسالة أرسلت بالبريد الالكتروني لـ"رويترز"، إ

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