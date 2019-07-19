ثيران عملاقة تثير الرعب بمنطقة فرنسية

2019/07/19 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضي في منطقة ميغيف في جبال الألب الفرنسية الجمعة على عشرين ثورا من نوع البيسون، بعدما فرت من المزرعة التي كانت تربى فيها من دون التمكن من إعادتها.

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