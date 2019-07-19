برفقة بلدين عربيين.. العراق يشارك لاول مرة في مؤتمر استانا بشأن الازمة السورية

2019/07/19 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 من شهر آب المقبل، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، أنه ‘تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع […]

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