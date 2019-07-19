ديالى تعلن بدء خطة انتشار جديدة لمواجهة “دواعش البساتين” في ريف العبارة

2019/07/19 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، عن بدء خطة انتشار جديدة لمواجهة دواعش البساتين في ريف العبارة شمال شرق بعقوبة.وقال العبادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة انتشار جديدة لمفارز الشرطة بدء تطبيقها ميدانيا في ريف ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) لدرء مخاطر خلايا داعش النائمة خاصة في البساتين”.واضاف […]

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