قائد شرطة البصرة : الاجهزة الامنية جاهزة لمواجهة اي تحد من شأنه زعزعة امن واستقرار المحافظة

2019/07/19 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح ان الاجهزة الامنية على اتم الجاهزية لمواجهة اي تحد من شأنه زعزعة امن واستقرار المحافظة.ونفت قيادة شرطة البصرة ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات بشأن حظر تجوال في المحافظة على خلفية التظاهرات التي تشهدها البصرة مساء اليوم الجمعة والتي دعا اليها تيار الحكمة للمطالبة بتحسين واقع […]

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