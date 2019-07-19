ثأراً لنائب القنصل.. قصف تركي على نينوى!

2019/07/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصتدر أمنية في محافظة أربيل، اليوم الجمعة، بأن قصفاً تركياً استهدف قضاء #مخمور التابع لمحافظة نينوى.ونقلت وسائل إعلامي عراقية عن المصادر، قولها إن «ثلاث […]

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