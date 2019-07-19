السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة آية الله السيد علي الحائري

2019/07/19 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بوفاة آية الله السيد علي رضا الحائري.

وقال السيد عمار الحكيم بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "فجعنا بنبأ رحيل علم من اعلام الحوزة العلمية، سماحة اية الله السيد علي رضا الحائري {قدس سره}، وللفقيد مآثر خالدة و تاريخ علمي وعملي وجهادي ناصع حيث كان له اثر كبير في اثراء المكتبة الاسلامية منتهلا من معين اساتذته الاوائل من المراجع العظام ومن بينهم الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر {رض} ليفيض على تلامذته من الطلبة علما زاخرا ووعيا وافرا".وأضاف "تغمد الله تعالى الفقيد بواسع رحمته والهم اسرته وذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان".انتهى

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