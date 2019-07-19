فتح ٢٥٠ شارعاً رئيساً وفرعياً جنوبي بغداد

2019/07/19 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية وفتح ٢٥٠ شارعاً رئيساً وفرعياً ضمن قاطع بلدية الدورة جنوبي العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت /وكالة نون / نسخة منه، ان "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠- ١٦) عاماً فضلا عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضا من على المجسرات".وأضاف البيان، أن "ملاكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع واكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية المشبكات المتضررة فيها".

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