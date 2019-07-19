تصاعد التوتر في الخليج … واشنطن تسقط طائرة لطهران بعد إعلانها احتجاز ناقلة نفط

2019/07/19 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران، أمس الخميس، إنها احتجزت ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج، فيما أكد قائد الجيش الأمريكي في المنطقة، إن الولايات المتحدة

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