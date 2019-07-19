أستاذ الأزهر: الإمام علي (ع) النموذج الأسمى للشباب المسلم

2019/07/19 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ عبدالسلام محمد أن الإسلام اهتم بالشباب اهتماماً بالغاً لأن الشباب هم الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله ولقد أعطانا القرآن الكريم نماذج سامية من هؤلاء الشباب وأولهم سيدنا علي كرم الله وجهه.وقال الباحث الإسلامي وأستاذ جامعة الأزهر الشيخ عبدالسلام محمد: إن سيدنا علي (كرم الله وجهه) هو أول من أسلم …

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