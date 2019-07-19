ديالى تعلن بدء خطة انتشار جديدة لمواجهة “دواعش البساتين” في ريف العبارة

2019/07/19 | 11:18

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بغداد :سومر نيوز

اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، عن بدء خطة انتشار جديدة لمواجهة دواعش البساتي...

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