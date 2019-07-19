رفع كسوة الكعبة إستعداداً لموسم الحج

2019/07/19 | 11:18

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بغداد :سومر نيوز

نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادا لموسم الحج...

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