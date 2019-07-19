حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي في الأردن

2019/07/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبّ حريق في المسجد الحسيني التاريخي وسط العاصمة الأردنية عمّان، الذي يعد من أقدم المساجد بالمملكة.قال الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقاً محدوداً في المسجد الحسيني، وفق ما نقل عنها موقع “عمون” المحلي.وأضاف الموقع أن ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ50 متراً مربعاً، …

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