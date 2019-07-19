الحاج: اميركا قد تقف خلف اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل بسبب (إس 400)

2019/07/19 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، الجمعة، ان الجانب الاميركي قد يقف وراء عملية اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل بعد توتر العلاقات مابين واشنطن وانقرة جراء لجوء الاخيرة الى توثيق التعاون مع موسكو بشرائها منظومة الدفاع الجوي (إس 400).وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل […]

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